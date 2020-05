Mozioni di Scianaro su alcune problematiche nella frazione di Montalbano

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato due mozioni riguardanti alcune problematiche nella frazione di Montalbano.

Nella prima mozione avente in oggetto il “Ripristino orario di apertura ufficio anagrafe a Montalbano e ripristino del pannello affissioni in via Calatafimi angolo via Aspromonte”, si legge:

«Premesso che l'ufficio anagrafe situato presso la Delegazione Municipale a Montalbano dovrebbe essere aperto ogni Lunedi dalle ore 8.30 alle ore 12.00, come mostra il cartello affisso sul fianco della porta d'ingresso;

che il predetto ufficio svolge un servizio di pubblica utilità per una consistente parte di popolazione, quella della frazione di Montalbano (la più distante dal Centro Urbano di Fasano);

che nessuno è stato messo a conoscenza del disservizio che si protrae ormai da parecchie settimane;

che a Montalbano è misteriosamente scomparso il pannello per affissioni presente in Via Calatafimi, ang. Via Aspromonte;

che lo stesso era in ottime condizioni di manutenzione, a differenza del pannello ubicato in Via XXIV Maggio che pare reggersi pur mancando uno dei due appoggi in quanto arrugginito;

che il pannello di Via Calatafimi era utilizzato esclusivamente per l'affissione dei manifesti funebri.

Considerato che la popolazione di Montalbano è vessata dall'essere la comunità più distante dal centro amministrativo del Comune di Fasano, e che i pannelli per le affissioni, sono un servizio indispensabile per le nostre comunità oltre che un pubblico servizio;

che le problematiche esposte in precedenza sono lesive di un servizio pubblico; Per quanto esposto, il Consiglio Comunale di Fasano delibera di dare mandato ai rispettivi Dirigenti di servizio, appena rientrata la fase di emergenza COVID-19, di ripristinare ed incrementare l'orario di apertura dell'ufficio anagrafe, istituito presso la Delegazione Municipale di Montalbano, di reinstallare il pannello per le affissioni ubicato a Montalbano in Via Calatafimi angolo Via Aspromonte, e revisionare il pannello pubblicitario ubicato in Via XXIV Maggio».

Nella seconda mozione su "Segnaletica stradale a Montalbano e Speziale", il consigliere scrive:

«Premesso che il 28 novembre 2019 il sottoscritto in occasione del consiglio comunale ha presentato una mozione su "Segnaletica stradale a Montalbano e Speziale" puntualmente respinta da questa maggioranza, con la motivazione che i contenuti della stessa mozione erano privi di fondamento,

che da opportuni riscontri sulle zone in oggetto, si evidenziava che tutte le segnalazioni risultavano fondate, tanto che lo stesso assessore al ramo, in un consiglio comunale successivo si scusava avendo verificato personalmente a Montalbano e Speziale Io stato di degrado della segnaletica stradale orizzontale (strisce) e verticale (cartelli stradali illeggibili, segnali non più in linea con la situazione attuale, specchi mancanti in quanto divelti e mai ripristinati), oltre l'assoluto pericolo derivante dalla mancanza delle fasce di arresto in presenza di incroci regolamentati, privi della opportuna segnaletica orizzontale, e di strisce pedonali di attraversamento, ecc..

Considerato che vi è assoluta necessità di avere la viabilità comunale in piena funzionalità;

Che l'amministrazione deve garantire l'uso della viabilità in sicurezza e nel rispetto del codice della strada;

Che la segnaletica orizzontale è completamente sparita dalle strade comunali negli abitati di Montalbano e Speziale;

Che la segnaletica verticale è in alcune parti vetusta ed illeggibile;

Che vi è segnaletica verticale obsoleta, in quanto viene ancora segnalata la presenza di dossi nell'abitato di Montalbano ormai inesistenti;

Che alcuni specchi agli incroci più pericolosi appaiono rotti, non correttamente regolati e nel caso dell'incrocio tra Via XXIV Maggio e Via Rosato a Montalbano, lo specchio è stato divelto e non più ripristinato con il rischio concreto di sinistri a causa della scarsa visibilità;

Che dette situazioni vanno immediatamente risolte al fine di non esporre i cittadini a gravi pericoli e possibili richieste di risarcimento danni a carico dell'Amministrazione.

Per quanto esposto, il Consiglio Comunale di Fasano delibera di dare mandato al dirigente del servizio Lavori Pubblici di disporre con la massima urgenza, tutti gli interventi per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza della circolazione stradale sia negli abitati di Montalbano e Speziale che in tutte le strade di competenza Comunale».