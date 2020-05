Torna a riunirsi a porte chiuse il consiglio comunale

Il consiglio comunale tornerà a riunirsi nell'apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta straordinaria, a porte chiuse, adeguandoci a quanto previsto dai vari DPCM, il giorno mercoledì 13 maggio 2020 dalle ore I 5.00 alle ore 20.00 in prima convocazione e, in prosecuzione della medesima adunanza, il giorno giovedì 14 maggio 2020 dalle ore 15.00 a conclusione dei lavori, per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:

- Interrogazione a risposta orale cons. Bianchi - cronoprogramma lavori ss.17 2

- Interrogazione a risposta orale cons. Bianchi - biblioteca di comunità

- Interrogazione a risposta orale cons. Olive - realizzazione aree isole ecologiche recintate nelle frazioni

- Approvazione resocontazione integrale seduta di consiglio comunale del 20 maggio 2019

- Interpellanza cons. Scianaro su "ripristino centro cottura Ladisa a Fasano"

- Mozione ex art. 23 co. 7 reg. Cons. com. consigliere Scianaro - "manutenzione straordinaria di via Contardo Ferrini e via De Tommaso".

- Mozione ex art. 23 co. 7 reg. Cons.com.consigliere Scianaro -"manutenzione straordinaria di via Lecce"

- Mozione cons. Bianchi - ripristino e valorizzazione del giardino botanico della Selva e del percorso storico-naturalistico conosciuto come "scalini di San Donato"

- Mozione cons. Trisciuzzi riguardante valorizzazione e/0 rifunzionalizzazzione ex scuola elementare "Don Lorenzo Milani", a Montalbano.

- Mozione cons.ra legrottaglie di adesione al programma regionale "abitare sostenibile e solidale" per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia popolare di Fasano e Pezze di Greco.

- Adesione all'associazione europea delle vie francigene e variazione di bilancio.

- Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive - febbraio 2020.

- Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive - maggio 2020. Contestuale variazione di bilancio direzione avvocatura.

- Società Dama Srl - approvazione della richiesta di permuta delle aree a standards esistenti con altra area contermine alla proprietà.

- Mozione cons. Trisciuzzi: consiglio comunale aperto e monotematico sul Piano Costa

- Mozione ex art. 23 co. 7 reg. Cons. Com. Cons. Scianaro " Piano Comunale della costa"

- Mozione cons. Bianchi: attivazione refettorio per servizio mensa scolastica presso Istituto Canonico "Latorre"

- Mozione cons. Trisciuzzi riguardante messa in sicurezza strada giritoie mediante scarificazione dell'asfalto.

- Mozione cons. Trisciuzzi: intenzioni amministrative ex mercato ortofrutticolo conferenza stampa.

- Mozione cons. Trisciuzzi: stato di avanzamento lavori PTA.

- Mozione cons. Trisciuzzi: mozione sulla mozione votata e non attuata sulla riparazione delle fontane pubbliche.

- Mozione ex art. 23 co.7 reg.cons.com. Cons. Scianaro :"ingresso Savelletri"

- Mozione ex art. 23 co.7 reg.cons.com. Cons. Scianaro: "predisposizione bando pubblico per la selezione del presidente del parco delle dune costiere"

- Ratifica deliberazione di giunta n. 63 del 31 marzo 2020, avente ad oggetto "ordinanza dipartimento protezione civile n. 658 del 29.03.2020. Recepmento - variazione di bilancio"

- Ratifica deliberazione di giunta n. 65 del 2 aprile 2020, avente ad oggetto "deliberazione n. 350 del 19/11/2019: approvazione tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali per l'anno 2020". Integrazione - previsione maggiori entrate e maggiori spese - variazione di bilancio"

- Ratifica deliberazione di giunta n. 72 del 16 aprile 2020, avente ad oggetto " contributo regionale per contrasto all'emergenza sanitaria da covid-19.- variazione urgente di bilancio"

- Ratifica deliberazione di giunta n. 77 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto " contributo ministeriale per sanificazione e polizia locale"

- Deliberazione della giunta comunale n. 83 del 30 aprile, recante "differimento e sospensione termini di versamento tributi comunali" - ratifica

- Mozione cons.ri De Mola e Di Bari - tributi Tosap e Tari

- Mozione cons. Olive - attivazione sportello polifunzionale per certificazioni anagrafiche e di stato civile

- Mozione cons. Scianaro - aggiornamento regolamento installazione dehors

- Mozione cons. Scianaro - segnaletica stradale a montalbano e speziale

- Mozione cons. Scianaro - ripristino orario di apertura ufficio anagrafe montalbano e rispristino del pannello affissioni in via Calatafimi angolo via Aspromonte.