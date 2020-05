Scianaro presenta una mozione su “Aggiornamento regolamento installazione dehors”

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto “Aggiornamento regolamento installazione dehors”.

«Rilevata la situazione emergenziale – si legge nella nota - a seguito del coronavirus che ormai perdura da circa 3 mesi;

constatato, altresì, che finanche i provvedimenti governativi hanno previsto lo stato emergenziale sino almeno al 30 giugno con successiva sospensione dei termini amministrativi e procedimentali;

considerato lo stato di profonda crisi che ha investito il settore turistico e nella fattispecie della somministrazione di bevande alimenti la cui apertura non risulta ancora essere adeguatamente disciplinata.

Per quanto esposto, il Consiglio Comunale di Fasano delibera la modifica al regolamento installazione dehors approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20 maggio 2019

si intende emendare l’art. 15 comma 2 delle disposizioni transitorie e finali cosi come segue: alle parole entro un (1) anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento con le parole entro (18) mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento».