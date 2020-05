Galeota: «Possiamo dire con fierezza di aver avviato un percorso di pianificazione del litorale»

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria e l'assessore al Demanio, comunicano quanto segue:

«Nell'odierna riunione di Giunta municipale è stata approvata la delibera che prende atto della proposta di Piano Comunale delle Coste formulata dai tecnici e avvia procedimento per la Verifica di Impatto Ambientale (V.I.A.), la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.).

Dopo questi adempimenti, il Piano torna in Giunta per l'adozione formale, alla quale seguiranno le osservazioni dei cittadini interessati e degli operatori balneari che si aggiungeranno a quelle già prodotte a seguito degli incontri di partecipazione avvenuti nel novembre scorso. Infine il piano approderà all'esame del Consiglio comunale per la definitiva approvazione. Abbiamo anche formalmente deliberato l'annunciata proroga al 2033 delle concessioni demaniali: diamo così modo, soprattutto in questo periodo estremamente delicato per il settore balneario e in generale per il turismo, di poter programmare gli investimenti per un periodo più lungo dando maggiori stabilità e sicurezze ai nostri imprenditori. La costa è uno dei beni più preziosi che abbiamo per questo stiamo immaginando un’idea di Piano che prevede che venga lasciato al libero accesso di tutti i cittadini ben il 70% della nostra costa. Ritengo particolarmente significativo che questi due provvedimenti si siano concretizzati in questo periodo di grande incertezza per il futuro: questi atti amministrativi non sono vuota burocrazia, ma tangibili strumenti per poter programmare e investire».

«Con l’adozione di questi primi provvedimenti, dichiara l'assessore al Demanio, Giuseppe Galeota, possiamo dire con fierezza di aver avviato un percorso di pianificazione del nostro magnifico litorale che possa garantire un giusto equilibrio fra il diritto al libero accesso al mare in capo a tutti i cittadini e lo sviluppo economico delle attività imprenditoriali balneari».