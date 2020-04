Vito Bianchi: «I bambini hanno bisogno di aria, di sole e del servizio di Pediatria»

«Siamo particolarmente lieti della decisione del sindaco, Francesco Zaccaria, di consentire ai soggetti con disabilità intellettive e relazionali di potersi spostare da casa con maggiore libertà. Adesso auspichiamo che il primo cittadino possa estendere questo diritto anche a coloro che più di tutti, finora, sono stati ignorati e penalizzati nell’emergenza Covid-19: i nostri bambini».

A dichiararlo è il consigliere comunale e capogruppo del movimento “in Comune” Vito Bianchi.

«Riteniamo, infatti, che sia altrettanto sacrosanto, per la salute dei più piccoli, consentire loro di uscire di casa, ovviamente accompagnati dai genitori e con le debite precauzioni, per respirare finalmente un po’ d’aria e giovarsi del sole. Sfido chiunque a pensare che non si tratti di una questione che concerne il benessere psico-fisico dei bimbi, la cui possibilità di movimento è tuttora inferiore a quella degli animali, i quali invece possono essere portati liberamente a spasso.

Nella vertigine del contagio, nelle scelte autocratiche o schizofreniche che via via sono state operate, nessuno sembra aver badato a quelle che potevano essere le condizioni dei fanciulli e le ripercussioni sul loro stato fisico e psicologico. Dopo oltre cinquanta giorni di clausura, tanto più in un Comune, come quello di Fasano, sostanzialmente indenne da coronavirus (se non per un numero limitatissimo di casi), e dotato di spazi, soprattutto sulla marina o in collina, dove poter camminare con sufficiente sicurezza e a debita distanza, adesso i bambini devono poter godere della facoltà di passeggiare e stare all’aperto: ne va della loro salute.

Siamo giunti al passaggio dal momento di più immediato approccio all’epidemia, la cosiddetta “fase 1”, dove bisognava serrare i ranghi, alla “fase 2”, in cui occorre che a ripartire sia non soltanto il settore lavorativo, ma anche quello della vita famigliare e sociale, sempre con le opportune cautele, e senza cadere nella comoda tentazione di impedire, totalmente, ogni manifestazione di ordinaria socialità.

I numeri ridottissimi del contagio a Fasano e la conformazione del nostro territorio, ricco di aree e di natura fruibili in sicurezza, impongono di immaginare una ripresa della quotidianità, oltreché del lavoro. Non possiamo paragonarci a Milano o ad altre realtà più sfortunate, dobbiamo riorganizzare le nostre vite partendo dal contesto epidemiologico, sociale e territoriale in cui ci troviamo. E dobbiamo anche mettere riparo agli errori che, forse nella fretta, sono stati commessi, e sempre ai danni dei bambini: perché, all’interno dell’ex ospedale di Fasano, non è normale eliminare l’attività di Pediatria per allocare un intero reparto di ben 12 malati, affetti da Covid-19, al quinto piano.

La troviamo davvero una soluzione scabrosa, frutto di una decisione sciagurata che, una volta di più, si ripercuote sui più piccoli, privati pure delle più elementari possibilità di assistenza sanitaria. L’intreccio di scienza e politica può generare scelte distorte, cui va immediatamente posto rimedio: chiediamo, dunque, il ripristino delle attività ambulatoriali di Pediatria e, contestualmente, il dislocamento in altra sede dei 12 pazienti contagiati dal coronavirus.

Visto che nel vicino Comune di Cisternino è stato recentissimamente individuato un apposito plesso ospedaliero, con un numero ampliato di posti per la cura del Covid-19, i degenti di coronavirus attualmente dislocati a Fasano potrebbero essere trasferiti proprio lì, lasciando che il presidio fasanese ritorni a erogare tutte le sue precedenti prestazioni sanitarie, con in primis l’ambulatorio di Pediatria».