I ragazzi di Forza Italia Giovani Fasano donano uova di Pasqua alle famiglie bisognose

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, anche i piccoli gesti fanno bene al cuore. I ragazzi di Forza Italia Giovani Fasano sono scesi in campo anche stavolta offrendo il loro contributo per rendere più serena la Pasqua in quarantena.

Il gruppo ha scelto infatti di donare delle uova di Pasqua alle famiglie bisognose tramite il centro di Raccolta alimentare cittadino, utilizzando parte della somma accumulata destinata invece all’iniziativa “Fasano Aiuta Fasano”.

«La macchina della solidarietà che si è attivata sin da subito dentro e fuori il nostro Paese ci rende orgogliosi e talvolta emozionati da tanti gesti, grandi e piccoli che ogni giorno ciascuno sta mettendo in atto – commenta Mario Schena, coordinatore provinciale Forza Italia Giovani Brindisi - I nostri, come gli altri sono risparmi di ragazzi che hanno sin da subito preso a cuore la vicenda senza eccedere in protagonismi che servono a poco, ringrazio per la collaborazione il Coordinatore Cittadino Gianleo Moncalvo, il dirigente del movimento giovanile Silvestro Gallo che non ha esitato un attimo ad accogliere la proposta unanime con il coordinatore cittadino del giovanile Calandrella e raccogliere quanto un gruppo di giovani studenti ha la possibilità di risparmiare in questi giorni. L’Impegno civico non ha colori in queste circostanze, un po’ come l’amore incondizionato per la nostra terra e per la nostra cittadinanza cresce nel momento del vero bisogno».