Scianaro chiede di dotare l’ex Ospedale Umberto I di un reparto di Riabilitazione respiratoria

Il consigliere comunale Antonio Scianaro chiede con un’interpellanza urgente di dotare l’ex Ospedale Umberto I di un reparto di Riabilitazione respiratoria.

«Visto l'art. 46 dello statuto comunale – si legge nella nota -, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione e stimolare il dibattito sul tema di cui in oggetto, si richiede l'iscrizione urgente della presente interpellanza all'ordine del giorno del consiglio comunale del 12 marzo 2020, ai sensi dell'articolo 53, c.12 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Visto l’evolversi della situazione epidemiologica del nuovo ceppo di coronavirus “COVID-19”;

Le numerose disposizioni ed ordinanze emanate dal Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla Regione recanti misure urgenti per contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica;

Che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Che si stanno adottando misure straordinarie per implementare i posti letto di Terapia Intensiva per essere proti a fronteggiare le dimensioni del fenomeno epidemico;

Che superata la fase acuta, è necessario predisporre un percorso affinché il paziente venga accompagnato nella fase post terapia intensiva, riabilitativa, perché ancora non autonomo ed autosufficiente;

Che presso l’ex Umberto I di Fasano ci sono spazi a sufficienza per ospitare un reparto di Riabilitazione respiratoria.

Si interpella il sindaco per conoscere, se e come l’amministrazione intende muoversi attraverso la Regione Puglia per valutare l’opportunità di attivare presso l’ex Ospedale Umberto I di Fasano, un reparto di Riabilitazione respiratoria post acuti, per accompagnare i pazienti colpiti da infezione da coronavirus nella fase riabilitativa».