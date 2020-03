Il sindaco tuona:«L’Amministrazione non può perdere tempo dietro la campagna elettorale di Scianaro»

«È inaccettabile, nonostante il momento che richiederebbe concordia nazionale e senso di responsabilità, che il consigliere Scianaro ne approfitti per il suo solito show politico ad uso dei suoi torrenziali comunicati-stampa».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Quello che abbiamo sentito oggi in Consiglio comunale, per di più da un medico, è assurdo: Scianaro, come sempre fuori tema, avanza richieste per la fase post-acuta ma sa perfettamente che quella attuale è la fase dell’emergenza, nella quale la competenza spetta alla Regione.

Quest’ultima sta lavorando h24 con la Protezione civile per attuare il piano d’emergenza, in un clima di grande concordia istituzionale data la gravità dell’ora. In questa e nella successiva fase post-emergenziale tutti lavoreremo pancia a terra, di intesa con la Regione, per la salute dell’intera collettività.

Chiedo all’opposizione responsabilità istituzionale: l’Amministrazione in questo momento sta lavorando h24 per fronteggiare l'emergenza e non può perdere il suo tempo dietro la campagna elettorale di Scianaro».