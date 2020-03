Scianaro presenta una mozione su “ingresso a Savelletri”

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto “ingresso a Savelletri”.

«Premesso che – si legge nella nota - di recente è stato rimosso l’impianto di distribuzione dei carburanti posto nell’abitato di Savelletri;

che l’area in oggetto è privata, e la rimozione dell’impianto di distribuzione carburanti, ha determinato per la proprietà la perdita di un canone di locazione;

che l’area ove sorgeva l’impianto è stata ripristinata con pavimentazione in conglomerato bituminoso e recintata con paletti metallici in quanto proprietà privata;

che Savelletri è meta di prestigio del turismo pugliese ed è necessario un intervento che garantisca il decoro urbano;

che l’amministrazione ha anche la disponibilità di attingere a risorse derivanti dalla tassa di soggiorno (circa 1.700.000 € nell’anno 2019);

Considerato che l’area di cui in precedenza è la “Porta d’Ingresso di Savelletri” e che sarebbe doveroso valorizzarla anche con interventi in partenariato Pubblico/Privato, considerando naturalmente la proprietà se interessata.

Per quanto esposto, il Consiglio Comunale di Fasano delibera di dare mandato al dirigente del servizio Lavori Pubblici e Urbanistica di predisporre un bando per concorso di idee finalizzato alla rinfunzionalizzazione della predetta area, al fine di definirne la realizzazione in tempi rapidi».