Decreto per Coronavirus, le disposizioni da osservare anche a Fasano

«Il presidente del Consiglio dei ministri ha firmato poco fa un Decreto con le disposizioni da osservarsi per contrastare la diffusione del “coronavirus” al di fuori delle “zone rosse”, quindi anche a Fasano».

A dichiararlo il sindaco Francesco Zaccaria.

Queste le prescrizioni del Governo: da domani, e fino al 15 marzo, chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; le assenze di alunni e studenti dovute alla chiusura obbligatoria non verranno conteggiate. Il Decreto invita i dirigenti scolastici ad attivare forme di didattica a distanza avvalendosi degli strumenti tecnologici disponibili, nonché ad assicurare il recupero delle attività al termine dell’emergenza. Sono stati sospesi anche viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche.

Ogni manifestazione pubblica, compresi gli spettacoli teatrali e cinematografici, saranno possibili a condizione che venga rispettata la distanza minima di un metro fra i presenti. L’attività sportiva agonistica è consentita per allenamenti e gare solo a porte chiuse e previa adozione delle precauzioni sanitarie indispensabili. L’attività motoria di base è consentita in palestre, piscine e altri impianti a condizione che fra i partecipanti sia assicurata la distanza minima di un metro.

È stato vietato ai parenti dei pazienti di sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salvo specifica autorizzazione del personale sanitario. Non è inoltre consentita la visita ai ricoverati nelle residenze per anziani, nei reparti di lungodegenza e nelle strutture di ospitalità, salvo diversa decisione della direzione sanitaria.

Il Decreto elimina inoltre alcuni adempimenti finora necessari ad aziende e datori di lavoro per consentire l’accesso dei propri dipendenti a forme di telelavoro. I concorsi pubblici e privati sono confermati, a condizione che si possa garantire di evitare distanze inferiori al metro fra i candidati. Le aziende di trasporto pubblico devono provvedere alla sanificazione straordinaria dei mezzi.

Tutte le misure illustrate sono valide fino al 3 aprile prossimo, tranne la chiusura delle scuole limitata per ora al 15 marzo; mi riservo di darvi ulteriori comunicazioni non appena saranno forniti all’Amministrazione comunale i particolari e le specifiche su ciascuna disposizione. Confido nell’equilibrio e nella responsabilità di tutti per affrontare gli inevitabili disagi dei prossimi giorni con compostezza e senso civico: mai come nella difesa della salute il bene di tutti è il bene di ciascuno».