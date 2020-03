Arrestato un uomo a Pezze di Greco

I Carabinieri del Comando Stazione di Pezze di Greco hanno arrestato Fanizzi Davide, 35enne del luogo, in esecuzione a ordine di revoca della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali e sottoposizione alla detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Brindisi, dovendo espiare la pena di mesi 11 di reclusione, poiché responsabile dei reati di estorsione, lesioni personali e violazioni del D.A.S.P.O., commessi in Fasano dal 2007 al 2010.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.