È record a Fasano: registrato a febbraio l’ottanta per cento di raccolta differenziata

Ottanta per cento di raccolta differenziata: è questo l’eccezionale risultato del comune di Fasano a febbraio 2020. Il sindaco, Francesco Zaccaria, così commenta:

«È la prima volta che a Fasano la raccolta differenziata tocca questa percentuale sbalorditiva: a febbraio è stato registrato l’80,21%, un traguardo mai raggiunto. Ringrazio tutta la grande maggioranza dei cittadini: rispettare le nuove regole, come state facendo, serve proprio ad aumentare in maniera consistente la differenziata, per ottenere ricavi che serviranno a pagare ancora meno Tari nel prossimo futuro.

Un ringraziamento – prosegue il Sindaco - anche all'assessore all'ambiente Gianluca Cisternino, all’Ufficio tributi, al nucleo di polizia ambientale e alla Gialplast, che con il loro lavoro ci hanno consentito di invertire la rotta. Questi dati confermano che la scelta di liberare Fasano da Tradeco e Tricom era giusta: una scelta che per la nostra amministrazione significa innanzitutto equità. Infatti, gli irresponsabili che continuano a sporcare la casa di tutti lo fanno soprattutto per continuare a non contribuire: l’Amministrazione comunale si impegna a lavorare per una città sempre più pulita ma anche più giusta.

Naturalmente – conclude il sindaco Zaccaria – questi dati vanno ora resi stabili, sia attraverso la diffusione di una solida e radicata cultura di attenzione all’ambiente, sia organizzandosi bene per la lunga stagione turistica, ma oggi permettetemi di rivolgere un grande grazie da fasanese a tutti i fasanesi».