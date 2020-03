Il sindaco dispone la pulizia approfondita straordinaria nelle scuole fasanesi

«Questa mattina ho convocato una riunione operativa per stabilire le modalità di una pulizia approfondita straordinaria nelle scuole fasanesi».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«L’operazione ha scopo esclusivamente precauzionale e avrà luogo nelle giornate di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo: pertanto in queste giornate le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e le scuole paritarie rimarranno chiuse.

Inoltre, al fine di centralizzare e coordinare il flusso di informazioni, ho disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione civile, pronto ad entrare immediatamente in funzione se necessario. Le autorità hanno comunicato che non sono stati segnalati casi sospetti di presenza del cosiddetto “coronavirus” nel territorio comunale: si tratta di pure misure preventive che il presidente e i sindaci della Provincia di Brindisi hanno deciso di adottare, d'intesa con la Asl, per meglio tutelare i nostri figli e il personale docente e non docente delle nostre scuole.

Invito anche le scuole private, che non sono di competenza del Comune né della Provincia, a compiere attività di pulizia straordinaria, in particolare gli asili. Ho inoltre ordinato una pulizia straordinaria anche negli uffici comunali, a tutela dei lavoratori e dei cittadini.

Raccomando il consueto senso di responsabilità di cui la città sta dando prova in questi giorni: assicuro, se e quando dovesse essere necessario, informazione puntuale e azione tempestiva».