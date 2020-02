«Stanno per terminare i lavori di adeguamento degli impianti di trattamento e smaltimento reflui del campo sportivo "Sergio Ancona" di Pezze di Greco».

A dichiararlo è il consigliere comunale Giuseppe Galeota.

«Ma non è tutto – continua -. Presto sarà agibile e funzionante anche la pista di atletica sita all'interno dell'impianto, che da tanti, troppi, anni è inutilizzabile.

E la cosa più bella è che in questa "nuova" pista sarà possibile praticare le diverse discipline dell'atletica leggera, tra cui le varie corse, i salti in alto e in lungo, il lancio del giavellotto il getto del peso.

La particolarità sta, poi, nel fatto che qui pensiamo anche di poter svolgere i Giochi Sportivi Studenteschi, per la gioia di tanti ragazzi, genitori e insegnanti.

Ancora una volta riqualifichiamo un impianto sportivo comunale, mettendolo a disposizione di tutti coloro che hanno voglia di praticare sport.

Ancora una volta riqualifichiamo uno spazio della nostra città, rendendolo luogo di socializzazione e di comunità, la cui cura, ne siamo sicuri, sarà di tutti cittadini».