Coronavirus, il sindaco: «Il consigliere Legrottaglie parla senza alcuna cognizione tecnica»

«Speculare politicamente sulla vicenda covid19 non fa parte del nostro modo di intendere e di fare politica: il consigliere Legrottaglie parla senza alcuna cognizione tecnica circa il funzionamento di un bilancio di un ente locale e si lascia andare al più classico appello tipico dei tuttologi in cerca di qualche “like”».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

«Colgo l'occasione per ricordare che, fino ad ora, i casi accertati di “coronavirus” a Fasano sono semplicemente zero e non abbiamo notizia neanche di casi sospetti. L’Amministrazione comunale farà, quando e se necessario, tutto quello che le Autorità sanitarie e di Governo ordineranno di fare, con la massima tempestività. La "proposta" del consigliere Legrottaglie è anche una mancanza di rispetto dell’intelligenza degli stessi turisti: davvero il consigliere Legrottaglie pensa che qualche euro in meno al giorno attirerebbe la clientela in una zona esposta al contagio? Per fortuna Fasano e il territorio della "Costa dei Trulli" attualmente non lo sono, per cui colgo l’occasione per raccomandare a tutti equilibrio e senso di responsabilità. Mettiamo da parte, almeno su questo argomento, la voglia di visibilità».