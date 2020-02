Zaccaria a Scianaro: «Il bando regionale prevede la consultazione pubblica fissata per oggi»

«Dopo aver letto decine di volte il comunicato del consigliere Scianaro (leggi qui), confesso di non aver capito cosa voglia dire e mi chiedo se, prima di lasciarsi tentare dal raffazzonare l'ennesimo comunicato stampa, abbia letto il bando regionale al quale ci stiamo candidando per ampliare il nostro Centro Comunale di Raccolta (CCR)».

Queste le parole del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria in risposta alla nota del consigliere comunale Antonio Scianaro.

«Il bando regionale, come in tanti altri casi di questo genere, prevede la consultazione pubblica obbligatoria, che noi abbiamo organizzato proprio per oggi pomeriggio. Non comprendo cosa c'entrino le commissioni consiliari e il consiglio comunale, che non hanno alcuna competenza in merito e che, tuttavia, potranno partecipare all'incontro pubblico aperto all'intera cittadinanza.

Se poi il consigliere Scianaro preferisce la politica alla quale è abituato, cioè quella delle riunioni segrete dei politicanti, chiederò in via eccezionale ai tecnici di incontrarlo riservatamente, evitandogli il contatto con i cittadini: almeno così saranno protetti dal rischio di contagio da chiacchiere pre candidatura alle prossime elezioni regionali».