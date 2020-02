Trisciuzzi chiede la valorizzazione dell'ex scuola elementare "Don Milani" di Montalbano

All'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale si discuterà la mozione depositata, da parte del consigliere comunale Raffaele Trisciuzzi, riguardante la valorizzazione dell' ex scuola elementare "Don Lorenzo Milani" di Montalbano.

La Mozione premette che l'immobile, da diversi e troppi anni, versa in stato di abbandono, nonostante non presenti nemmeno condizioni strutturali critiche, privando cosi la comunità di un bene pubblico centrale per il suo progresso.

«Montalbano, cosi come tutto il territorio fasanese, è carente di luoghi d'aggregazione sociale e culturale, soprattutto per i più giovani - aggiunge Trisciuzzi - , ai quali vanno immediatamente restituiti e resi fruibili luoghi che sino a solo qualche anno fa pullulavano di vita e di iniziative».

Nello specifico, il consigliere comunale chiede, qualora il consiglio voti favorevolmente la proposta, al Sindaco Zaccaria e alla Giunta di progettare la valorizzazione e la rifunzionalizzazione della ex scuola elementare "Don Milani" a scopi culturali, associativi, ricreativi e sociali, e ad eseguirlo entro l'anno, ascoltando prima i gli abitanti di Montalbano attraverso un ciclo di incontri.

«Questa mozione - preannuncia Trisciuzzi - è solo una delle tante che proporrò al consiglio comunale per liberare e riqualificare beni pubblici di cui l'amministrazione si è dimenticata, come l'ex mercato ortofrutticolo, la villa comunale, piazza mercato vecchio etc . Beni dei Cittadini, che devono ritornare nelle loro mani».