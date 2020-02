M5S Fasano: «Nelle nostre bellissime frazioni marinare o collinari c’è davvero poco da fare»

«Le belle domeniche di sole ci mettono addosso la voglia di uscire, di stare all'aperto con la famiglia o con gli amici per godere dei raggi del caldo sole. Ma dove andare? Nelle nostre bellissime frazioni marinare o collinari c’è davvero poco da fare».

A dichiararlo sono gli attivisti del Movimento 5 Stelle Fasano.

«Sul lungomare di Monopoli invece, possiamo apprezzare non solo la vista del mare e di uno scenario pittoresco (che nemmeno a noi in verità mancano), ma è stata organizzata anche un'area multi giochi sul Lungomare Portavecchia davvero funzionale: c’è uno Skatepark, dove praticare pattinaggio o altri sport su rotelle, un campo da basket o da calcio e un campo da beach volley; inoltre, si può andare in bici sul lungo tratto che costeggia il mare o correre e tanto altro.

Davvero bello e piacevole e a due passi dal centro storico di Monopoli, dove, avendo tempo a disposizione, si può anche mangiare nei vari locali o semplicemente passeggiare . Crediamo che lo spirito di emulazione dovrebbe spronare le Amministrazioni comunali nelle scelte politiche più opportune per migliorare la condizione della propria popolazione.

Immaginiamo una cosa del genere a Torre Canne, Savelletri, alla Selva, un punto o magari, più punti di aggregazione sociale, per far ritornare la voglia di stare insieme in spazi comuni, tornando cosi a dare valore al senso forte di Comunità, che negli ultimi anni è venuto un po' ad affievolirsi. Forse è accaduto anche perché la zona è carente di luoghi del genere dove trascorrere del tempo felice e spensierato con coloro che amiamo. Fondamentale per la politica dovrebbe essere l’opportunità da dare alle persone di godere appieno del tempo libero, per ricaricarsi di energie dopo una settimana convulsa di lavoro e doveri civici. Sarebbe così difficile creare situazioni del genere qui a Fasano? Per tanti cittadini questa è una priorità ed un’amministrazione attenta si prende cura altresí del benessere psicofisico degli abitanti del territorio che gestisce».