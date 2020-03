Scianaro chiede la predisposizione del bando per la selezione del Presidente del Parco Dune Costiere

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha inviato una nota al sindaco di Fasano per chiedere la predisposizione del bando pubblico per la selezione del Presidente del Parco delle Dune Costiere

«Considerato che – si legge nella nota - il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere è l’area protetta del territorio Ostuni - Fasano esteso circa 1.100 ettari per quasi 8 km di dune costiere che si estende dall'area del Pilone fino a Torre Canne;

che in tale area è di grande interesse la zona umida di Fiume Morelli, ove è possibile osservare diverse specie di uccelli migratori in sosta e ammirare il sistema delle dune sabbiose lungo la costa attraversando spiagge di rara bellezza, oltre ad una flora unica e rara;

che nel Parco sono presenti numerosi e maestosi ulivi millenari tanto da considerare tale area nella Piana degli ulivi monumentali;

che la rilevanza turistico ambientale per il territorio di Fasano - Ostuni del Parco delle Dune Costiere deve rappresentare per l’amministrazione una priorità assoluta;

che con le dimissioni del Presidente va avviato il procedimento per la sostituzione;

che è necessario individuare una figura di alto profilo, che abbia tutte le competenze (in materia ambientale, faunistica, floro-vivaisticha) per la tutela di un patrimonio di natura inestimabile come il Parco delle Dune Costiere.

Delibera di dare mandato al sindaco affinché si faccia promotore nel confronto con tutti i rappresentanti istituzionali che hanno competenza nel Parco per la “Predisposizione di un bando pubblico per la selezione del Presidente del Parco delle Dune Costiere”».