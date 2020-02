Zaccaria: «La scelta di unire le forze in Costa dei Trulli per condividere i risultati è vincente»

«Per troppi anni ognuno ha fatto per sé: unite nel brand Costa dei Trulli tutte le città del comprensorio stanno ricevendo un interesse amplificato da parte degli addetti ai lavori, che si trasformerà in un aumento di presenze dei turisti».

È quanto dichiara il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, intervenuto oggi alla Borsa Italiana del Turismo di Milano insieme ai suoi colleghi di Monopoli, Alberobello, Polignano, Castellana, Conversano, e Noci con l'assessore regionale al Turismo, Loredana Capone.

Il Sindaco ha presentato in conferenza-stampa, aperta anche agli operatori del settore, gli eventi più importanti in programma a Fasano, come ad esempio Scamiciata, Festival del teatro amatoriale, Festival della scienza, Legalitria, O-maggio all’infanzia ed altri. Sottolineata anche la conferma dell’ormai consueto programma di concerti dal vivo, per il quale sono in corso gli opportuni contatti per definire il cartellone.

«La scelta di unire le forze in Costa dei Trulli per condividere i risultati è vincente – prosegue il Sindaco -: basti pensare, fra le tante iniziative di successo del 2019 a Fasano, al concerto del neo-vincitore del Festival di Sanremo Diodato. Quest’anno altre due realtà come Polignano e Noci hanno aderito a Costa dei Trulli: il principio dell’aggregazione, che noi da due anni abbiamo cominciato di nostra iniziativa a praticare, è non a caso il filo conduttore della nuova legge regionale sul turismo, in fase di preparazione».