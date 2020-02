Mario Schena: «A Fasano una via intitolata ai Martiri delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmati»

«In occasione di quella che a livello nazionale è la Giornata del Ricordo l’idea della commemorazione delle tante vittime colpevoli di essere italiane si concilia con la nostra proposta: quella di intitolare una strada in ricordo del massacro perpetatrato dai partigiani di Tito nel secolo scorso».

A dichiararlo è Mario Schena, Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Brindisi.

«Nel nostro comune non esiste uno spazio dedicato ai martiri Giuliano-Dalmati, in occasione della Giornata del Ricordo, ci auguriamo che l’amministrazione sia sensibile ad un tema che, un po’ come la Shoah, dovremmo toccare con mano sui banchi di scuola senza discrimine, dopo un lungo periodo in cui tanta gente rinnegava questo terribile eccidio».