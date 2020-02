Nella riunione della Giunta Municipale di giovedì 6 febbraio è stato approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione completa di via Lecce a Speziale. Per la strada principale della frazione sono previsti il totale rifacimento dell’asfalto e della segnaletica stradale, la realizzazione di quattro dossi rialzati per l’attraversamento pedonale e di due nuove pensiline coperte in corrispondenza delle fermate degli autobus, nonché la messa in sicurezza dell’incrocio con via Sicilia.

«I cittadini di Speziale aspettavano questo intervento dal 2006 – sottolinea il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria – quando era stato programmato, ma la gara d’appalto venne poi annullata per i noti problemi di bilancio che all’epoca frenavano tutto a Fasano. Come promesso, il rifacimento di questa strada così importante è una delle prime cose che facciamo quest’anno: per i residenti, che usano via Lecce per raggiungere il centro città; per il turismo, dato che ormai anche Speziale è una località di fama, e per la sicurezza di tutti, dati gli incidenti anche mortali che si sono registrati; senza dimenticare il notevole traffico di ambulanze da e per Ostuni che va agevolato. Ringrazio – conclude il Sindaco - l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Pagnelli, il dirigente Rosa Belfiore e il progettista Leonardo Angelini per il lavoro preliminare: adesso, in tempi brevi, il bando di gara».