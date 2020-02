Mozione di Scianaro su “Manutenzione straordinaria di Via Lecce”

Il consigliere comunale di opposizione Antonio Scianaro ha presentato una mozione per chiedere la manutenzione straordinaria di Via Lecce.

«Visto – si legge nella nota - lo stato di degrado del manto stradale di Via Lecce a Speziale, e la criticità nell’attraversamento pedonale in prossimità dell’incrocio con Via Diaz.

Considerato che via Lecce a Speziale è una delle arterie stradali a più alta densità di traffico;

che su tale strada a causa della chiusura dell’ospedale Umberto I di Fasano, transitano in maniera continua tutte le ambulanze per il trasporto dei pazienti presso l’ospedale di Ostuni, con seri rischi per gli stessi;

che siamo in prossimità della stagione estiva con conseguente aumento del livello di traffico;

che occorre porre rimedio a situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e dei pedoni;

che la situazione del manto stradale potrebbe causare incidenti e/o danni alle vetture che transitano sulle strade di cui in precedenza;

che nel caso di mancata manutenzione di quanto in precedenza si esporrebbe l’Ente Comunale a possibili contenziosi risarcitori;

che i cittadini residenti più volte hanno sollevato i problemi di sicurezza che interessano tali arterie;

che è trascorso circa un anno, da quando fu bocciata in consiglio comunale una stessa mozione presentata dal sottoscritto, riguardante il rifacimento di via Lecce a Speziale, con la giustificazione che a presto l’amministrazione si sarebbe impegnata alla risoluzione definitiva del problema;

che ad oggi nulla è stato fatto.

Per quanto esposto, il Consiglio Comunale di Fasano delibera di dare mandato al dirigente del servizio Lavori Pubblici di predisporre tutti gli atti affinché in tempi ristretti prima dell'avvio della stagione estiva si possa addivenire all'intervento di manutenzione straordinaria del tratto di Via Lecce a Speziale».