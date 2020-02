«La rotatoria sulla Pezze di Greco - Torre Canne è completamente al buio; questa collega diverse località ed è pertanto, uno snodo fondamentale che viene percorso da molti veicoli, anche pesanti».

A dichiararlo è il Movimento 5 Stelle di Fasano.

«Purtroppo però, l’illuminazione pubblica praticamente non esiste, anzi in realtà sono posizionati pali di illuminazione all’avanguardia, con pannelli solari e luci di ultima tecnologia al fine di agevolare i guidatori dei veicoli nella percorrenza delle dette strade, ma purtroppo nessuna di queste luci e, si badi bene, nessuna funge al suo scopo.

Per chi attraversa quelle strade ormai è consueto trovare auto o altri mezzi che sono andati a sbattere su uno dei muretti attigui alla rotatoria, per mancanza di segnaletica luminosa adeguata, con conseguenti notevoli danni alle auto e lesioni alle persone all'interno dell'auto. La beffa è vedere una luce piccola, rossa, altezza uomo, ridicola, posta lì non si sa se per prendere in giro le persone o per dare un barlume, ed è il caso di dirlo, di luce a chi ivi passa.

Di chi è la responsabilità di questa deprecabile situazione? Chi, di competenza, deve attivarsi per risolverla prima che accadano incidenti con tragiche conseguenze? Bisogna che ci scappi il morto per provvedere? Questa non è una funzione precipua a cui devono adempiere le amministrazioni al ramo? Senza dimenticare che la spesa pubblica è a carico di tutti noi contribuenti».