Scianaro chiede la manutenzione straordinaria di Via Contardo Ferrini e via De Tommaso

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto “Manutenzione straordinaria di Via Contardo Ferrini e via De Tommaso”.

Questo quanto scritto nella nota:

«Visto lo stato di degrado del manto stradale di Via Contardo Ferrini nel tratto compreso tra le intersezioni con via Bonomi e via Di Tommaso, e di via Di Tommaso nel tratto compreso tra le intersezioni con via Contardo Ferrini e via Palmiro Togliatti;

Visto che queste due arterie mettono in collegamento zone diverse della città, e sono soggette ad un’altissima densità di traffico, e lo stato di degrado in cui versano mette a serio pericolo l’incolumità di tanti cittadini che quotidianamente si imbattono in tali insidie;

Visto che i cittadini residenti in tali vie, più volte hanno sollevato i problemi di sicurezza che interessano tali arterie e che da molti anni in via De Tommaso é oltremodo presente un’attività Medico-Specialistica convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, dove afferiscono molti utenti provenienti da vari territori limitrofi alla città di Fasano;

Visto che interventi di tale natura, che vanno dalla messa in sicurezza delle strade fino al miglioramento dei servizi e del decoro urbano, devono avere massima priorità e condivisione politica.

Considerato che occorre porre rimedio a situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e dei pedoni e che la situazione del manto stradale potrebbe causare danni a coloro che transitano sulle strade di cui in precedenza, esponendo l’Ente Comunale a possibili contenziosi.

Per quanto esposto, il Consiglio Comunale di Fasano delibera di dare mandato al dirigente del servizio Lavori Pubblici di predisporre tutti gli atti affinché in tempi ristretti si possa addivenire all'intervento di manutenzione straordinaria dei tratti di strada summenzionati».