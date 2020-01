Il M5S Fasano sollecita l’installazione dell'ascensore presso la stazione

«La mancata installazione dell'ascensore alla stazione di Fasano continua a creare notevoli problemi per i pendolari, studenti e viaggiatori di qualsiasi età (in particolare anziani) e diversamente abili, che necessitano di un trasporto ferroviario, ma che non possono usare le scale per difficoltà o inabilità degli arti inferiori».

Queste le dichiarazioni degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Fasano.

«In particolare, rileviamo alcuni casi di persone affette da invalidità e con sedie a rotelle come ausilio motorio, che dovendosi recare verso gli ospedali di altre Città per sottoporsi a cure appropriate alle loro patologie, benché risiedano in zone molto limitrofe alla cittadina di Fasano, sono costrette a recarsi nella più lontana stazione di Monopoli, stante la carenza a Fasano del suddetto impianto.

Un sollecito alle autorità competenti preposte, sarebbe a nostro avviso, necessario e opportuno al fine di accelerare i tempi di realizzazione e messa in funzione dell’ascensore, agevolando il passaggio sulle piattaforme relative al flusso di persone che transita in stazione e che aumenterà notevolmente con l’arrivo della bella stagione.

Di notevole valore aggiunto sarebbe vedere la stazione di Fasano, una delle cittadine pugliesi più gettonate dai vacanzieri italiani e stranieri, dotata di uno o più sistemi di elevazione per rendere accessibile, davvero a tutti un servizio così essenziale».