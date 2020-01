Lavori sulla ss 172 dir, M5S Fasano: «Si continua ad assistere a infrazioni»

«A quasi un mese di distanza dalla modifica della viabilità per permettere i lavori sulla ss 172 dir, si continua ad assistere a infrazioni che, nel migliore dei casi, creano disagi e paralizzano il traffico».

A dichiararlo è il Movimento 5 Stelle Fasano.

«I mezzi pesanti ignorano completamente la deviazione dalla Vernisina, bloccandosi poi alla Madonnina, dato che non possono percorrere via Giardinelli nè tantomeno, la Statale in senso contrario.

Inoltre, in via Giardinelli è diventato uso comune quello di percorrerla controsenso nelle prime ore del mattino (testimoniato da persone che la fanno quotidianamente per recarsi a lavoro a Fasano), mentre dalla Statale si continua a imboccare la Via Vecchia di Laureto, con sfacciata naturalezza, nonostante divieti e transenna posizionata per rendere la manovra ancor più difficoltosa. Ma evidentemente il deterrente non sortisce l'effetto sperato.

Dunque, considerato ciò, a tutela dell'incolumità dei cittadini rispettosi delle regole, sarebbe il caso che le Forze dell'Ordine controllassero regolarmente la Statale e i percorsi alternativi, onde evitare infrazioni alla segnaletica temporanea, con i conseguenti rischi connessi che ben conosciamo tutti noi cittadini».