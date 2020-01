Canile sanitario, D’Adamo risponde: «È in corso la messa in sicurezza dell’area d’ingresso»

Il dirigente il Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio e Ambiente del comune di Fasano, Leonardo D’Adamo, risponde all'appello dell'associazione "Quattrozampe nel cuore" in merito all’agibilità del canile sanitario:

«Il canile sanitario non è ancora fruibile perché è in corso la messa in sicurezza dell’area d’ingresso: l’impianto è infatti adiacente al cantiere dei lavori per il canile-rifugio e va assicurato agli utenti un accesso senza pericoli. Nei prossimi giorni, al termine delle operazioni, presenterò alla firma del sindaco Zaccaria la relativa bozza di ordinanza per l’entrata in funzione della struttura».