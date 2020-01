Aggiudicata la gara d’appalto per il rifacimento di sette strade a Fasano e due a Montalbano

È stata aggiudicata la gara d’appalto per il rifacimento completo di sette strade nel centro urbano di Fasano e due strade a Montalbano. Si tratta di via Pacinotti, via Enrico Fermi, via Fleming, via Leonardo da Vinci, via Enrico Mattei, la traversa interna di via Mattei e via Gutenberg a Fasano; via Maroncelli e via Alfieri a Montalbano. I lavori a Fasano sono finanziati dal ribasso ottenuto sui lavori in corso in via Attoma, mentre per Montalbano viene usata parte del ribasso sulla realizzazione del canile-rifugio in contrada Abaterisi.

In tema di lavori pubblici, sono state aggiudicate anche due gare per la sicurezza scolastica: quelle per l’adeguamento alla normativa antincendio della Scuola primaria “II Circolo didattico – Giovanni XXIII” e della Scuola secondaria di primo grado “Giacinto Bianco”, quest’ultima portando a conclusione una pratica ferma dal 2015. Per tutti i quattro interventi sono ora in corso le procedure di verifica propedeutiche all’apertura dei cantieri.

«Sono particolarmente contento – commenta il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria - che la gara per le sette strade di Fasano sia stata aggiudicata a tempo di record, ottenendo dalla Cassa depositi e prestiti l’autorizzazione prescritta e concludendo le procedure in appena un mese. Ritengo inoltre importante aver avviato anche a Montalbano la riasfaltatura totale delle strade. Le due gare per la sicurezza scolastica confermano inoltre il nostro impegno costante sull’argomento, in particolare per l’adeguamento degli impianti. Iniziamo bene il 2020, che sarà per noi un anno da passare sui cantieri, con le maniche rimboccate e le scarpe impolverate; ringrazio per la collaborazione l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Pagnelli, e il dirigente di settore, Rosa Belfiore».