Il Ciporti riapre, Zaccaria: «Adesso dobbiamo sconfiggere la paura»

«Detto, fatto: la Fasano pacifica, onesta, sana, pulita ha vinto. Come promesso, stavolta tutti insieme abbiamo riaperto il Ciporti, che riparte domani al termine dei lavori in corso all’interno del locale».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«L’Amministrazione comunale, dopo aver stimolato la reazione dei cittadini e lanciato la raccolta fondi, ha ripulito la facciata dello stabile dal nerofumo e sostituito tutte le chianche distrutte per l’incendio in soltanto tre giorni, come una vera resurrezione della legalità che vogliamo diventi la realtà quotidiana di Fasano.

Ringrazio i fratelli Baccaro per non aver ceduto allo sconforto, ringrazio tutti i cittadini che hanno contribuito versando la loro offerta sul conto corrente aperto dal Circolo della Stampa. Grazie anche ai commercianti per le loro iniziative di sostegno e a tutti i tecnici e maestranze comunali, che hanno lavorato a tempo di record.

Adesso, dopo la violenza, dobbiamo sconfiggere la paura: il centro storico è nostro, dobbiamo difenderlo con coraggio e con l’unità, collaborando con le Istituzioni e le forze dell’ordine per mantenerlo sempre bello e vivibile».