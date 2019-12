L’Amministrazione presenta il bilancio preventivo del Comune prima del 31 dicembre

Per la prima volta nella storia, l’Amministrazione comunale di Fasano presenta il bilancio preventivo del Comune prima del 31 dicembre: la discussione sull’argomento è infatti stata inserita all’Ordine del giorno nel Consiglio comunale convocato giovedì 19.

«A prima vista – dichiara il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria - potrebbe sembrare un particolare burocratico di poca rilevanza; invece è un traguardo importantissimo che abbiamo raggiunto, perché se il Consiglio comunale approva come spero il documento contabile entro la fine dell’anno, l’Amministrazione comunale può avere piena operatività dal 1 gennaio dell’anno nuovo, senza dover aspettare la fine di marzo come negli anni scorsi. Questo ci consente una migliore programmazione delle cose da fare, ma soprattutto di farne di più, dati i ben tre mesi aggiuntivi rispetto agli anni scorsi.

Nel 2018 – conclude il Sindaco - pochissimi comuni su 258 in Puglia ci sono riusciti: sono molto contento di aver dato per la prima volta questa dimostrazione di efficienza ai cittadini e di poter portare più risultati concreti nel 2020. Ringrazio tutti i colleghi consiglierei Comunali, di Giunta, in particolare il vice sindaco e assessore al bilancio Giovanni Cisternino e il dirigente competente Marisa Ruggiero».