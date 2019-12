L’assessore Galeota annuncia: «Iniziano i lavori di recupero della villetta di via San Francesco»

«Dando seguito agli impegni che avevamo pubblicamente assunto nelle scorse settimane, ieri - con la ripulitura della vasca - sono iniziati i lavori di recupero della villetta di via San Francesco».

A dichiararlo è l’assessore al Patrimonio Galeota.

Nel giro di una settimana verrà, poi, ripristinata la fontana e risistemata l'intera area a verde, in modo da regalare ai fasanesi, in tempo per Natale, uno spazio pubblico bello, pulito e decoroso, oltre che un centro di aggregazione utile a tutti coloro che sceglieranno quel luogo per trascorrere momenti di svago e di relax.

Ringrazio, a nome dell'amministrazione, le ditte Coffee TIMES e Alba Giardini che stanno materialmente eseguendo i lavori di recupero della villetta, e il Comitato di cittadini "Iniziative per Fasano" per i costanti e preziosi suggerimenti fornitici, nonché per il contributo fattivo volto all'abbellimento degli spazi pubblici della nostra città».