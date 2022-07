Mozione “inSpiaggia”, Schena propone l’adesione al progetto finanziato dalla Regione Puglia

Il Consigliere Comunale Mario Schena presenta una mozione che propone l’adesione del comune di Fasano al progetto “InSpiaggia” finanziato dalla Regione Puglia.

Firmatari anche Laura De Mola e Lello Di Bari.

Il progetto partito nel 2020 prevede l’informatizzazione della fascia costiera pugliese attraverso la mappatura turistica di tutte le spiagge.

L’App è utilizzabile da qualsiasi dispositivo mobile.

Il progetto, partito tre anni fa, ha già coinvolto numerose Amministrazioni (fra cui Vieste, Polignano a Mare, Monopoli, Mola di Bari, Carovigno, Castellaneta, Ginosa, Lizzano, Leporano, Maruggio, Pulsano, Ostuni) e ha ricevuto il patrocinio di Pugliapromozione.

Il fine ultimo è quello di garantire una migliore informazione e far scoprire il territorio.

«InSpiaggia rappresenta un semplice strumento alla portata di tutti – dichiara Schena - che permetterebbe a fasanesi e turisti, di scegliere il tratto di costa che più si addice alle loro esigenze.

Permette in primis di fruire delle spiagge libere a seconda delle esigenze: come la presenza parcheggi, di una spiaggia dog free, di servizi per disabili, la scelta tra roccia o sabbia.

In secundis consentirebbe di rimanere sempre aggiornati scoprendo le nostre incantevoli località balneari».