Convocato il prossimo Consiglio Comunale a Fasano

Il presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fanelli ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta ordinaria, il giorno martedì 12 luglio 2022 alle ore 10.30 in prima convocazione, ed eventualmente il giorno mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 11.30 in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive - Giugno 2022

Costituzione del diritto di superficie e costituzione di servitù̀ di passaggio e di elettrodotto a favore di ENEL distribuzione S.p.A. per la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT su aree pubbliche del territorio comunale

Nomina dei rappresentanti del Comune di Fasano nel C.d.A. ASP Terra di Brindisi - Canonico Nicola Latorre & Canonico Nicola Rossini - Azienda di Servizi alla Persona - Comunità̀ Educativa - Centro socioeducativo diurno - Residenza sociosanitaria assistenziale

Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 23.06.2022 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per gli eventi di promozione culturale e turistica da realizzarsi nel periodo estivo, nell'ambito del progetto di marketing territoriale denominato WOW Fasano! 2022 - Approvazione del programma e variazione al bilancio di previsione 2022-2024 con conseguente adeguamento al PEG 2022-2024"

Modifica del Regolamento comunale di Contabilità̀ Armonizzata relativamente agli artt. 105 commi 2, 3 e 4, art. 113 commi 1 e 2 e art. 114 commi 1 e 2

Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 al fine della programmazione dell'opera denominata "Interventi di rigenerazione strategica e valorizzazione in Torre Canne -LOTTO B".

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio finanziario 2022 ai sensi dell'art. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.