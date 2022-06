Sanità al collasso in tutta la provincia, la denuncia di De Mola e Quarta

Aumentare le ore di apertura degli uffici ASL a Fasano. È quanto chiede Laura De Mola, coordinatrice provinciale di Forza Italia, appellandosi al direttore generale dell’ASL di Brindisi, dott. Flavio Maria Roseto.

«Questa mattina – racconta la coordinatrice provinciale di Forza Italia Laura De Mola – si sono verificate ancora una volta lunghe code dinanzi agli uffici ASL di Fasano, con utenti costretti a ritornare a casa senza aver ricevuto assistenza. Questo accade perché, ormai da tempo, l’orario di apertura degli sportelli si riduce ad appena poche ore a settimana, il martedì mattina ed il giovedì mattina. Parliamo – insiste Laura De Mola – di un servizio essenziale che riguarda anche l’espletamento di pratiche inerenti patologie gravi ed invalidanti».



Secondo quanto riportato dalla consigliera comunale, a causa dell’estenuante attesa e complice l’eccessivo caldo di questi giorni, questa mattina presso gli uffici si è anche registrato un malore che ha colpito un utente in fila e per il quale è stato necessario l’intervento del 118. “Una situazione – prosegue la coordinatrice di Forza Italia – divenuta oramai insostenibile, poiché con le alte temperature di questi giorni e con quelle previste per le prossime settimane, diventerà sempre più difficile gestire le lunghe attese”.



A Laura De Mola fa eco Gianluca Quarta, consigliere comunale di Brindisi in quota Forza Italia, che chiede interventi urgenti per l’ospedale Perrino. «La precarietà degli infermieri – sottolinea Quarta - costretti a turni massacranti senza neppure la prospettiva di poter godere di stabilità e sicurezza, è inaccettabile. Il pronto soccorso, tra spazi inadeguati e numeri assolutamente insufficienti, in alcune occasioni con un solo medico di turno ad affrontare codici rossi (sono stato mio malgrado testimone oculare), può e deve migliorare la propria efficienza».



Laura De Mola e Gianluca Quarta hanno chiesto l’immediato intervento dei parlamentari pugliesi e dei consiglieri regionali, al fine di chiedere un confronto urgente con il dirigente Roseto.