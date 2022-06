Convocato per domani il Consiglio Comunale monotematico

Il presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fanelli ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta straordinaria monotematica - adunanza aperta - ai sensi dell’art. 48 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, il giorno mercoledì 8 Giugno 2022 alle ore 10,00 in prima convocazione, per la trattazione del seguente argomento:

Conferimento della cittadinanza onoraria a Milite Ignoto.