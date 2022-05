Schena, De Mola e Di Bari presentano una interrogazione per il prossimo consiglio comunale

Il Comune di Fasano non è dotato di un piano di zonizzazione urbana e di un connesso regolamento per il contenimento delle emissioni sonore.

Quest’ultimo è previsto da diverse normative a livello regionale e nazionale (la Legge Quadro n. 447/1995 sull’inquinamento acustico e la Legge Regionale n. 3/2002 denominata “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”).

Ogni anno si procede con ordinanze emanate dal sindaco in via provvisoria, le quali non risultano tuttavia sufficienti a permettere agli imprenditori un'efficiente ed adeguata programmazione in termini di investimenti.

«La forte vocazione turistica del nostro territorio necessita di una visione coerente in tal senso. Per tale ragione, questo tema risulta di imprescindibile importanza atteso anche l’avvicinarsi della stagione estiva e la riapertura dei locali (nuovi e non) su tutto il territorio, che tornano a vedere uno spiraglio di luce con la fine dello stato di emergenza.», dichiara Mario Schena.