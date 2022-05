I consiglieri Masella e Ferrara chiedono la messa in sicurezza di Contrada Pettolecchia e Cerasina Copyright: n.c.

«L’attuale situazione in cui versano le strade citate nella mozione che presenterò al prossimo consiglio comunale, ossia contrada Pettolecchia e contrada Cerasina, site in Savelletri di Fasano, crea seri pericoli per l'incolumità pubblica nonché uno scenario di desolante degrado».

Queste le parole della consigliera Alessandra Masella.

«Il decoro urbano dovrebbe costituire una prerogativa fondamentale per l’Amministrazione Comunale, considerando il fatto che Fasano rappresenti ormai una delle principali mete turistiche pugliesi, rinomata per la presenza di centinaia di strutture ricettive. L'approssimarsi della stagione estiva rende strettamente necessari e urgenti gli interventi proposti».

Questo il testo della mozione sottoscritta dai consiglieri Alessandra Masella e Giacomo Ferrara, avente in oggetto “Messa in sicurezza di Contrada Pettolecchia e Contrada Cerasina, site a Savelletri di Fasano”:

«Premesso

Che il territorio di Fasano rappresenta una delle principali mete turistiche pugliesi e per tale ragione il decoro urbano dovrebbe costituire una prerogativa fondamentale per l’Amministrazione Comunale;

Che tutta la zona è interessata da strutture ricettive rinomate.

Considerato

Che le voragini formatesi creano serie situazioni di pericolo per l’incolumità di pedoni e automobilisti, esponendo quotidianamente l’ente al rischio di risarcimento danni da insidia stradale;

Che la stagione estiva è ormai alle porte.

Si impegna

Il sindaco e la giunta comunale affinché si intervenga con assoluta urgenza per la messa in sicurezza di queste due arterie, in prossimità dell’imminente stagione estiva».