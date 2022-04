Mozione di Scianaro su “manutenzione straordinaria di via Pola e piano parcheggi in Savelletri”

Il consigliere comunale dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto “Intervento di manutenzione straordinaria di via Pola e piano parcheggi in Savelletri”

Questo il testo della nota:

«Visto che nella frazione di Savelletri il traffico veicolare è aumentato in maniera considerevole per l’alto numero di turisti presenti;

che per via delle nuove ordinanze che hanno decretato la zona pedonale in prossimità di via Fiume, si è concentrato tutto il traffico veicolare su via Pola;

che il manto stradale di via Pola allo stato attuale, non è nelle condizioni di sostenere un traffico veicolare di siffatta portata;

che è necessario un intervento di manutenzione straordinaria per rendere più agevole e sicura la circolazione stradale in tale via;

che non è più tollerabile l’anarchia che regna in tutta la frazione di Savelletri per la sosta selvaggia soprattutto durante le giornate festive e prefestive e per la mancanza di controllo da parte della Polizia Locale;

che è ormai prossima la stagione turistica e bisogna predisporre azioni ed interventi utili ad ospitare i tanti turisti che sceglieranno Savelletri come meta per le proprie vacanze;

si impegna l’amministrazione a dare mandato ai dirigenti competenti in materia, affinché si predisponga un intervento di manutenzione straordinaria di via Pola ed un piano parcheggi in Savelletri, in modo da dare a tale intervento assoluta urgenza e priorità in tempi strettissimi».