Mozione di Scianaro per la messa in sicurezza e decoro della villetta di via San Francesco

Il consigliere comunale dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto “Intervento urgente di messa in sicurezza e di decoro urbano lungo il perimetro della villetta di via San Francesco”.

Questo il testo della nota:

«Visto

che la villetta di via SAN Francesco ha da sempre rappresentato per tutta la popolazione di Fasano un punto di aggregazione e svago dove trascorrere il tempo libero;

che ormai da anni nonostante l’impegno di molte associazioni tale struttura giace in uno stato di degrado;

che lungo il perimetro della villetta e con esattezza nei tre lati in corrisponde di via Nazionale dei Trulli, viale della Resistenza e via San Francesco, vi sono numero dieci buche prive di alberi, che rappresentano una vera insidia ed espongono l’Ente ad eventuali risarcimenti;

che tale situazione mette a serio rischio l’incolumità dei tanti pedoni e scolari che quotidianamente percorrono i marciapiedi di suddetta villetta

che và migliorato, tutelato e salvaguardato il decoro urbano della città, attraverso azioni e piani dettagliati utili al miglioramento della vivibilità della città;

che per una questione di messa in sicurezza e di decoro urbano, và con urgenza considerato un intervento di reimpianto degli alberi mancanti;

si impegna l’amministrazione

di dare mandato al dirigente Lavori Pubblici affinché si intervenga per la messa in sicurezza ed il reimpianto di alberi lungo il perimetro della villetta di via San Francesco, in modo da dare a tale intervento assoluta URGENZA e priorità in tempi strettissimi».