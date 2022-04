Scianaro presenta una mozione su “Accoglienza ed ospitalità a famiglie Ucraine”

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto: “Accoglienza ed ospitalità a famiglie Ucraine”.

Questo il testo della nota:

«VISTO

che da oltre un mese è in corso una guerra che sta inginocchiando un’intera Nazione;

che milioni e milioni di profughi Ucraini hanno dovuto abbandonare le proprie dimore per proteggere i loro cari e preservarne le vite;

che bene ha fatto il Comune di Fasano ad attivarsi per coordinare al meglio l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, in modo da evitare eventuali situazioni di disagio;

che è necessario intervenire in maniera tangibile mettendo in campo tutte le azioni per mitigare le sofferenze dei profughi in questa drammatica situazione;

che molti Enti Locali Nazionali hanno predisposto azioni di sostegno verso la popolazione in fuga dall’Ucraina;

che sarebbe auspicabile da parte del Comune di Fasano un intervento diretto ad ospitare profughi in attesa di sistemazione definitiva;

che il comune di Fasano possiede in Savelletri un immobile già adibito a scuola elementare e dell’infanzia, al momento inutilizzato, struttura fornita di tutti i servizi igienico - sanitari;

che il comune di Fasano possiede brande, materassi e tutto il necessario (coperte, ecc.) materiale disponibile attualmente in deposito in uso per elezioni;

che in Savelletri abitano cittadine Ucraine che potrebbero essere impegnate quali mediatori culturali per le famiglie ospitate;

per quanto rappresentato si impegna il sindaco

di dare mandato agli uffici competenti affinché in tempi ristretti, si possa provvedere a far sì che l’immobile venga utilizzato per i motivi suddetti, chiedendo la eventuale collaborazione della Caritas parrocchiale della chiesa SAN Francesco da Paola di Savelletri per fornire alle famiglie da ospitare supporto ed opportuna collaborazione necessaria per la sussistenza».