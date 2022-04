«La situazione delle principali arterie di Montalbano è ormai disastrosa – dichiara Alessandra Masella, Consigliere Comunale UDC -. Le voragini e gli avvallamenti formatisi creano serie situazioni di pericolo per l'incolumità di pedoni e automobilisti, esponendo quotidianamente l'Ente al rischio di risarcimento danni da insidia stradale. Va anche sottolineata la cronica mancanza di attenzione dell'Amministrazione Comunale per Montalbano e i suoi residenti. Per questa ragione, ho deciso di farmi promotrice, in collaborazione con il consigliere Ferrara, di una mozione volta ad impegnare l'Amministrazione al fine di realizzare interventi di manutenzione straordinaria in "Via Teano, Via Rosato e Via XXIV Maggio».

Di seguito il testo della mozione avente in oggetto la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di Via Teano, Via XXIV Maggio e Via A. Rosato, site a Montalbano di Fasano.

«PREMESSO

Che Via Teano e Via XXIV Maggio rappresentano due delle arterie stradali principali del centro abitato;

Che via A. Rosato rappresenta una delle arterie di collegamento con Via Muzio Scevola, strada abitualmente trafficata, ove è ubicata la scuola media “G. Fortunato” e Via Teano, arteria principale del paese, ove sono ubicati tutti i servizi necessari ai cittadini;

Che allo stato attuale non è più tollerabile la situazione di degrado in cui versano tali strade.

CONSIDERATO

Che le voragini e gli avvallamenti formatisi creano serie situazioni di pericolo per l'incolumità di pedoni e automobilisti, esponendo quotidianamente l'Ente al rischio di risarcimento danni da insidia stradale.

SI IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta comunale, a dare mandato al dirigente Lavori Pubblici affinché si intervenga con assoluta urgenza per la messa in sicurezza di Via Teano, Via XXIV Maggio e Via A. Rosato con un intervento di manutenzione straordinaria anche nel tratto che collega quest’ultima con Via Teano».