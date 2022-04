Messa in sicurezza di via Roma, Scianaro presenta una mozione

Il consigliere comunale dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto la “Messa in sicurezza di via Roma” a Fasano.

«Visto

che via Roma è una delle arterie stradali a più alta densità di traffico;

che allo stato attuale non è più tollerabile lo stato di degrado in cui versa tale strada;

che numerose sono le segnalazioni che prevengono quotidianamente da parte di molti cittadini in merito allo stato in cui versa tale arteria stradale;

che muoversi in queste condizioni crea seri disagi, e mette a rischio l’incolumità dei cittadini, esponendo l’Ente a numerosi contenziosi e risarcimenti, confermati dalle documentabili soccombenze in giudizio che generano continui debiti fuori bilancio;

che i continui lavori eseguiti negli anni in via Roma dalle varie aziende, hanno determinato evidenti cedimenti del manto stradale, tanto da rendere il percorso impraticabile in tutta la sua estensione ed in particolare modo dalla zona ASI Nord fino all’ingresso di Fasano;

che il tratto interessato da tali dissesti, presenta due importanti intersezioni stradali, nello specifico due arterie di collegamento che dalla SS 379 convogliano tutto il traffico veicolare che dalla direzione nord si dirige in Fasano;

che l’ingresso della città è il miglior biglietto da visita da porgere ai tanti frequentatori del nostro territorio, e Fasano città a forte vocazione turistica, non può farsi cogliere impreparata;

per quanto rappresentato si impegna l’amministrazione

a dare mandato al dirigente Lavori Pubblici affinché si intervenga con assoluta URGENZA e in tempi strettissimi per la messa sicurezza di via Roma con un intervento di manutenzione straordinaria nel tratto compreso tra l’intersezione uscita SS 379 con la zona ASI Nord, fino all’incrocio con via Mignozzi».