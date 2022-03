Viabilità nel territorio fasanese, Scianaro chiede la risoluzione delle problematiche

«Avendo ricevuto da parte di molti cittadini fasanesi numerose segnalazioni, mi preme mettere in risalto il disagio che si vive quotidianamente nel territorio di Fasano per lo stato di degrado in cui versano moltissime strade».

A dichiararlo è il consigliere comunale Antonio Scianaro.

«La città di Fasano è un colabrodo! Tante sono le insidie e le situazioni di pericolo per pedoni ed automobilisti costretti a continui slalom lungo le principali arterie cittadine, esponendo l’Ente Comunale al rischio di continui risarcimenti.

È necessario un cambio di passo! È necessario un puntuale controllo sui lavori eseguiti da parte di ENEL ed Aqp, interventi che hanno generato sversamenti lungo le strade di gas ed acqua, con il rischio di determinare serie conseguenze all’incolumità dei cittadini, nonché causando l’interruzione non programmata della fornitura di acqua, con conseguenti disagi per molte famiglie.

Non è più tollerabile vedere strade interdette alla viabilità per tempi indefiniti, code interminabili nelle uniche arterie fruibili, soste selvagge a destra e a manca, assenza ormai costante di controlli della Polizia Locale.

Il decoro urbano della città è il miglior biglietto da visita per attrarre turisti tutti i giorni dell’anno, non solo nella stagione estiva. Una buona amministrazione ha l’obbligo di curarlo e salvaguardarlo per dare ossigeno alle attività produttive locali che stanno pagando a caro prezzo questa lunga crisi a causa delle note vicende internazionali di questi ultimi anni. Fate presto!».