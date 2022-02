Soddisfatto Laghezza: «La settimana corta diventa realtà anche nelle frazioni»

«La settimana corta diventa realtà anche nelle frazioni.

Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto dopo le votazioni del 24 e 25 febbraio che hanno visto protagonisti i genitori del comprensivo scolastico di Pezze di Greco, Montalbano e Pozzo Faceto, chiamati a decidere democraticamente sull'adozione o meno del nuovo modello scolastico della settimana corta.

A dichiararlo è Angelo Laghezza, esponente dei Circoli Nuova Fasano.

«Il 68,5% delle famiglie ha deciso per il SI e finalmente anche le frazioni potranno adeguarsi al sistema scolastico della settimana corta, presente a Fasano centro ormai da diverso tempo. Sono contento per tutto il personale scolastico, per gli alunni e per tutte le famiglie che potranno godersi i propri figli nel weekend. Un gran sollievo sarà anche per le casse del nostro Comune che risparmierà tanti soldi per riscaldamento, trasporto pubblico e tutto quello che concerne la gestione di diversi plessi aperti oggi il sabato solo nel comprensivo di Pezze di Greco.

Il prossimo step sarà quello di far adottare al più presto anche il registro elettronico, al fine di ridurre la burocrazia e spese di carta inutili.

Attendiamo adesso la deliberazione del Consiglio d'istituto che si terrà il 9 Marzo così da cominciare sin da subito ad organizzarsi per il nuovo percorso scolastico.

Ringrazio tutti i genitori che si sono prodigati affinchè queste votazioni si siano espletate nella forma più democratica possibile, eliminando ogni paletto e percentuali che se fossero rimaste in essere, non avrebbero permesso il raggiungimento di questo risultato».