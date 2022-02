PNRR, Palmariggi relaziona alla Camera per la tavola rotonda tra amministratori ed esperti

Fasano presente in Parlamento, in una giornata completamente dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Pier Francesco Palmariggi, assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili della Città di Fasano e componente del coordinamento Anci Giovani della Puglia, è intervenuto nella sala conferenze della Camera dei Deputati durante il confronto tra operatori ed esperti sulle tematiche legate al piano strategico e alle azioni concrete a sostegno di Istituzioni e aziende per il rilancio del Paese.

In particolare, la giornata di dibattito e approfondimento si è concentrata sul tema "Pnrr, scelte di sistema per la ripartenza. Scenari e valutazioni sugli strumenti operativi. Strategie selettive ed elementi di Geopolitica". Turismo, Transizione Ecologica, Mobilità e Politiche di Inclusione sono state le tematiche al centro del programma dei lavori e dei tavoli di confronto.

L’evento è stato voluto e organizzato dal Centro Studi e network di professionisti General Consulting, guidato dall'avvocato romano Giuseppe Cavuoti, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Roma, la Scuola Forense, la Fondazione De Gasperi e il Sole 24 Ore. Il Centro Studi sin dalla sua nascita si pone l'obiettivo di far dialogare tra loro istituzioni, aziende, professionisti e terzo settore, per individuare insieme strategie di ripartenza efficaci per il Made in Italy e l’intero Sistema Italia.

L'avvocato Pier Francesco Palmariggi è intervenuto tra i relatori in virtù del doppio ruolo di assessore al Turismo e di esponente di Anci Giovani, è si è soffermato in particolare sull'analisi riguardante le misure d'investimento in materia di Turismo, contenute nel PNRR, sul ruolo strategico generale dei Comuni e delle Città.

Presente alla giornata di lavori anche un altro fasanese, l'avvocato Vincenzo Saponaro, essendo lo studio legale Saponaro tra i partner del network General Consulting.