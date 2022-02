Forza Italia Fasano presenta due mozioni per il prossimo consiglio comunale

I Consiglieri Comunali Schena Mario, De Mola Laura, Di Bari Pasquale hanno presentato due mozioni da discutere al prossimo consiglio comunale a Fasano.

La prima riguarda la richiesta di "Cittadino Onorario del Comune di Fasano" a Samuel Modiano. DI seguito il testo della nota:

«Mozione d'iniziativa dei Consiglieri Comunali Schena Mario, De Mola Laura, Di Bari Pasquale sul conferimento della "Cittadinanza Onoraria" del Comune di Fasano a Samuel Modiano, con preghiera di discussione nel Consiglio comunale convocato per il giorno 11/02/2022.

Il Consiglio comunale — premesso che:

Samuel (Sami) Modiano è un sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, dove fu deportato con tutta la famiglia nel 1944, a seguito delle leggi razziali fasciste, da Rodi, al tempo sotto il dominio italiano, città in cui nacque nel 1930.

Quando i russi, nel 1945, liberarono Auschwitz, Sami era allo stremo per la fame ed il freddo. Suo padre e sua sorella Lucia morirono nel campo; egli sopravvisse grazie alla sua forza d'animo e alla gioventù e si considerò per questo un "miracolato".

Sami continua ad incontrare gente alla Sinagoga di Rodi come gli studenti delle scuole che visita in giro per il mondo, accompagnandoli nei Viaggi della Memoria nei luoghi dello sterminio nazista, in tempi, i nostri, segnati da rigurgiti di antisemitismo e odio razziale, violenza ed intolleranza, che mettono alla prova la nostra democrazia e la convivenza civile. Sami è stato ospite della nostra città in numerose occasioni per incontrare gli studenti di alcune nostre scuole; abbiamo un debito di riconoscenza verso di lui e di tutte quelle persone che per la loro dolorosa esperienza e con la loro testimonianza tengono vivo l'impegno per il rispetto della dignità umana.

Ad oggi è urgente, e mai più differibile, la necessità di non restare indifferenti di fronte all'imbarbarimento e alla violenza che sotto ogni forma tenta di riaffacciarsi nella nostra storia;

la Costituzione della Repubblica italiana altresì "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

È compito di tutti noi, delle istituzioni ad ogni livello, delle scuole, di ogni ambiente formativo e di tutti quei luoghi ove si formano le coscienze delle nuove generazioni, trasmettere i predetti valori, dar loro forza anche con atti che possono apparire meramente simbolici ma che sono pregni di significato, in un momento storico in cui l'odio e la violenza, sia essa fisica che verbale, trovano spazio indisturbati all'interno di ogni contesto sociale, dal quale il Comune di Fasano, non resta ahinoi escluso;

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

a conferire il titolo di "Cittadino Onorario del Comune di Fasano" a Samuel Modiano, testimone e baluardo contro tutte le forme di discriminazione ed ingiustizia, esempio di impegno civile coraggioso e fondamentale per il nostro Paese, la nostra storia, il nostro presente ed il nostro futuro».

La seconda riguarda la defiscalizzazione delle nuove attività del centro storico.

Questo il testo della nota:

«VISTO

che risulta imminente la riqualificazione di Piazza Mercato Vecchio, Via Fogazzaro e Via Forcella;

che tra gli obiettivi dichiarati sin dall'insediamento della prima amministrazione Zaccaria vi fosse la valorizzazione del centro storico;

che l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio nel centro storico di Fasano potrebbe dare impulso all'economia locale, rendendo più attrattiva la città per turisti e visitatori e assicurare una maggiore presenza nel centro cittadino;

CONSIDERATO

che tra le azioni che consentono il raggiungimento di tale obiettivo, è possibile prevedere incentivi fiscali per le imprese che inizino o amplino la loro attività nel centro storico cittadino; che tra gli incentivi fiscali possibili, debbano essere individuati quelli legati ai tributi comunali propri dell'attività di impresa, in particolare: la Tassa sui Rifiuti (TARI), la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);

che il periodo pandemico, ancora in corso, ha creato notevoli difficoltà di diverso genere al settore imprenditoriale;

che numerosi immobili ad uso commerciale risultino, allo stato attuale, sfitti o inutilizzati; SI IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta Comunale ad istituire incentivi fiscali per un periodo minimo di anni 3 per le imprese che intendano iniziare o ampliare la loro attività nel centro storico cittadino, tenuto presente che, per realizzare tale obiettivo occorre:

delimitare l'area all'interno del quale riconoscere incentivi all'insediamento;

stabilire l'importo degli incentivi dell'anno in corso e degli anni successivi;

stabilire i criteri per l'assegnazione degli incentivi;

prevedere apposita posta di bilancio relativa alla spesa per gli incentivi suddetti».