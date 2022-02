«Parte Prima.

Giorni d'inverno, freddo da COVID, tutto fermo, anche le aziende impegnate a navigare a vista tra governo e pandemia (e non si sa chi sia peggio). Ma c'è chi in queste settimane, da un piccolo ufficio in Via del Balì, vigila su di noi, anzi meglio sui nostri “tributi minori”. Quelli che a volte non ricordiamo: l'insegna della ditta, i tavolini che mettiamo fuori d'estate davanti al bar, il climatizzatore su area pubblica ed altre cose similari che comunque sono sotto l'occhio vigile del nostro Comune».

Questo quanto si legge nella nota del Movimento "In Comune" Fasano.

«Succede quindi che, nel silenzio più assoluto, da metà anno 2020, appena dopo che gli altoparlanti hanno smesso di intimarci di stare chiusi in casa, solerti impiegati hanno iniziato a girare il paese: censimento si chiama, anche se nella pratica ricorda più “Il vigile” Alberto Sordi che si nasconde dietro le auto per fare le multe. Per quasi un anno, dipendenti di una ditta esterna, ma pagati da noi fasanesi, hanno girato il paese annotando insegne, occupazioni di suolo et similia per cercare di multare il fasanese inadempiente. Non una volta in cui siano entrati in una azienda a qualificarsi, non una volta che abbiano chiesto chiarimenti o documenti, nulla di nulla. Neanche il sopracitato Sordi avrebbe fatto meglio.

Ma, diceva la canzone, il bello deve ancora venire: la Andreani Tributi (questo è il nome che a breve sarà noto a tutti i fasanesi), seguendo le indicazioni della dirigenza comunale e delle possibilità offerte dalla Legge, sulla base dello pseudo-censimento ha inviato avvisi di pagamento non solo per l'anno di accertamento ma anche per i 5 anni precedenti!!

Peccato che spesso, troppo spesso, 5 anni prima l'insegna non ci fosse, il suolo non fosse occupato e via discorrendo. Ma al solerte dirigente comunale questo interessa poco e, tanto per metterci il carico da undici, ha dato disposizione alla Andreani di applicare il massimo della sanzione senza remissione dei peccati. Ed il massimo della sanzione, in soldoni, vuol dire triplicare l'importo dovuto all'Ente Comunale.

Pur non avendo nulla da eccepire sugli accertamenti, è evidente che a Palazzo di Città sia sfuggito che, per quasi tutte le attività fasanesi, gli ultimi due anni siano stati lacrime e sangue e pagare inopinatamente cifre fino a 20.000 euro (!!) può solo anticipare il baratro della chiusura.

Purtroppo pensare ad una serie di alternative era fatica ed era più semplice triplicare la posta e chiudere la partita, senza peraltro darne troppa pubblicità visto che si era in periodo elettorale. Infatti perchè mai sforzarsi a:

fare una comunicazione istituzionale alle attività produttive;

eseguire un censimento accurato, evitando di inviare richieste illegittime

valutare caso per caso le situazioni;

disporre una sanatoria in relazione alla situazione economica non proprio florida.

Ma si sa, visitare le aziende è uno sport praticabile solo prima delle elezioni: ora ci si è limitati solo ad inviare il “regalo” a duecento fortunati “vincitori”, Ora, leggendo queste righe, molti penseranno di essere stati risparmiati dalla scure del tributo, ma non è così: pare almeno quattro volte tanti siano gli avvisi di pagamento in arrivo nelle prossime settimane e molti giurano che Via del Balì sarà di sicuro una delle vie più trafficate del paese. Purtroppo la storia non finisce qui: tanti altri simpatici risvolti sono ancora da svelare ed approfondire in questa tragicomica vicenda.

Ma ne parleremo alla prossima puntata.



P.s. Perché il Comune ha concesso l'uso dei locali di Via del Balì alla Andreani Tributi dal 15 gennaio e la stessa Andreani ha iniziato ad utilizzarli dal 13 gennaio? Siamo proprio alla gestione in amicizia.»