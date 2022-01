Sversamenti di materiale inquinante, la denuncia del Movimento in Comune di Fasano Copyright: Movimento in Comune di Fasano

«Sono ormai mesi che il Movimento In Comune sollecita attraverso le piattaforme social, l'Amministrazione comunale di Fasano ad adottare provvedimenti incisivi per l'estirpazione del fenomeno degli sversamenti di materiale inquinante sul territorio fasanese».

Questo il testo della nota del Movimento in Comune Fasano.

«Ad oggi nessun accenno di presa d'atto da parte della Giunta Comunale, evidentemente interessata alle tematiche ambientali solo in periodo elettorale. Le prime denunce del Movimento avevano sortito interesse in parte della popolazione, ma avevano anche scatenato un fuoco di sbarramento da parte di qualcuno interessato, per fini evidentemente politici, a derubricare il fenomeno a poco più di qualche rifiuto isolato sversato in luoghi remoti del territorio.

Le foto di oggi evidenziano invece come il nostro circondario sia oggetto di strategie criminali che dovrebbero essere perseguite con la massima attenzione. Un reato ambientale grave ed un potenziale pericolo per la salute pubblica: ecco cosa rappresentano quelle carcasse di pneumatici, oltre ad essere muti testimoni della insipienza dell'Amministrazione in tema di tutela ambientale.

A questo punto il Movimento In Comune si aspetta un'azione forte da parte della Giunta ed anche di quelle forze politiche dichiaratesi in autunno "ambientaliste" ma ad oggi non pervenute nel bollettino della cura ambientale».