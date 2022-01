«Screening di massa di tutta la popolazione scolastica», la proposta di Schena (FI)

«Interrogato il morto, questo non rispose. Constatato che la nostra proposta precedente, riguardante l’abbassamento del prezzo dei tamponi ai cittadini più bisognosi, è rimasta nel nulla, credo sia doveroso a tutela della salute collettiva, rilanciare con una nuova proposta.

Ci auguriamo che, quest’ultima, non rimanga inascoltata dalla al pari della precedente».

A dichiararlo è il consigliere comunale di Forza Italia Mario Schena.

«A Cellino San Marco, sta per partire uno screening di massa di tutta la popolazione scolastica. Quest’ultimo, sarà eseguito nella stessa piccola cittadina del brindisino, prima del prossimo rientro in classe, previsto per il 10 gennaio. A studenti e personale docente e non docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado verrà data la possibilità di sottoporsi a tamponi antigenici in forma gratuita e volontaria. l nuovi test sono necessari a causa dell’impennata di nuovi casi provocati dalla variante Omicron che ha fatto aumentare i contagi, non solo a Cellino San Marco, ma anche nella nostra Fasano.

Lo screening è stato organizzato dal Comune di Cellino San Marco in collaborazione con una Istituzione Scolastica.

I tamponi sarebbero utili anche tra gli studenti più piccoli di Fasano, per individuare in tempo focolai ed evitare il propagarsi del virus tra la popolazione. Facilitando l’accesso a tutta la popolazione scolastica, lo scopo sarebbe quello di rendere le scuole e, conseguentemente l’intero paese, un luogo più sicuro e di garantire la continuità della didattica in presenza.

Colgo l’occasione per augurare alla cittadinanza fasanese un buon anno, con il grande auspicio di sconfiggere, attraverso l’impegno di tutti, il nemico silenzio che attanaglia la nostra quotidianità da troppo tempo».